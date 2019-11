Oljeprisen trosset lagertall

Ifølge American Petroleum Institute (API) steg råoljelagrene i USA med 4,3 millioner fra i forrige uke. Det er omtrent det dobbelte av lagerøkningen som er ventet nasjonalt for samme uke, ifølge Bloomberg. Mer positivt, med tanke på oljeprisen, var det at både bensin- og destillatlagrene falt. Til tross for lagerøkningen, steg oljeprisene på onsdag. Brent-kontrakten ble onsdag ettermiddag handlet til rundt 63,20 dollar fatet, mens WTI-kontrakten ble handlet til rundt 57,70 dollar fatet. Hittil i år er Brent-prisen opp 16,7 prosent.

CHRISTER TEIGEN