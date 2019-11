Sjeføkonom Andreassen forsvarer boligprisfall: - Nå dumpes veggpryden

Bob Dylans «Slow Train Coming», er helt klart hans beste album fra årene med religiøs midtlivskrise, mener sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen.

«And there’s a slow, slow train coming up around the bend».

– Vel, hva vet jeg om slikt. Boligmarkedene merker i hvert fall nå at det kommer noen langsiktige trender til endestasjonen, sier Andreassen til Finansavisen.

Spår prisfall på 10 prosent

– En endeholdeplass for hvor spekulativ prisoppgang, som ledet til overinvesteringer i de fleste deler av Norge, som bidro til myndighetenes renteoppgang og innstramning på boliglånsforskriften, sier han.

Fasiten er ifølge Andreassen en klar boligprisnedgang på 5-10 prosent i siste kvartal av 2019.

En endestasjon med investeringskutt og konkursbølge som fremtidig trend i vente for uheldige boligbyggere.

Finner høna kornet?

Dette har Jan Ludvig Andreassen spådd før.

Mange vil også hevde han har spådd dette for lenge, og at blind høne før eller siden finner korn. Sjeføkonomen erkjenner at det er mye sant i det.

Tankeskjemaet hans er bygget på følgende:

– Gode tider for næringslivet har en tendens til å gi stor investeringslyst hos optimistiske bedriftsledere. Prosjekter igangsettes, men mens de ferdigstilles i en periode vi i etterkant kaller konjunkturoppgangens siste fase, så svikter etterspørselen. Overkapasitet, fallende priser, konkurser og arbeidsledighet blir deretter resultatet. Rentene må mye ned. Slik har det alltid «vøri» slik vil det alltid bli.

Veggpryden som dumpes

«Det er nesten slik at han kødder med oss», skrev Trygve Hegnar i sin leder tidligere denne uken.

Hegnar mener at et så drastisk prisras er utenkelig, til tross for at han erkjenner Andreassen har både litt ammunisjon og troverdighet.

– Minus 5-10 prosent er ikke noe prisras. Det er boligmarkedets veggpryd som dumpes mot slutten av året. Ofte med en prisnedgang på 2-4 prosent som resultat. Det også i gode år. Resten av prisnedgangen i høst må tilskrives renteoppgangen og det unormalt store utbud av nye boliger, svarer Andreassen tilbake.

– Gode år for boligpriser har gitt sterk optimisme hos boligbyggere som bygger alt for mye som skal selges til boligkjøpere - uten tilstrekkelig finansiell ryggrad til å tåle myndighetenes to tette: økte renter og innstramning i muligheten for å få lån, sier han til Finansavisen.

– Er gullalderen med stigende boligpriser og nesten som en «safe haven» forbi?

– Ja, i det meste av Norge. Finansielle aktører kan imidlertid fortsatt by opp verdien av boliger i de hotteste strøk og der de vet at politikere av alle slag ønsker å bo. For eksempel Oslo sentrum, avslutter han.