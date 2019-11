Netflix og HBO vil stoppe deling av passord

Flere store strømmetjenester og TV-kanaler går nå sammen for å få en slutt på at folk deler passord og låner bort kontoene sine til hverandre, skriver TV 2.

Det var Bloomberg som først skrev om saken, og ifølge nyhetsbyrået taper betal-TV-bransjen 6,6 milliarder dollar, om lag 60 milliarder kroner, i inntekter på grunn av passorddeling og piratkopiering i år.

Det er ventet at inntektstapet kan vokse til over 9 milliarder dollar innen 2024. Selskapene søker derfor etter nye metoder for å lukke smutthullene som passorddelingen er.

Én løsningene kan være å kreve at kundene må bytte passord regelmessig, eller at de får kode tilsendt på mobilen for å fortsatt kunne se innholdet på de ulike strømmetjenestene.

Skulle ikke det være nok for å begrense passordsnyltingen, vurderer strømmetjenestene å kreve innlogging via fingeravtrykk.

I siste kvartalsrapporten opplyste Netflix at selskapet økte inntektene og at strømmetjenesten fikk 6,8 millioner nye brukere i tredje kvartal i år, skriver Yahoo finance.