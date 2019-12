Staten solgte Staur Gård  17 mill. over prisantydning

Tidligere i høst ble Staur Gård i Stange lagt ut for salg på Finn.no for 44 millioner kroner.

Nå skal gården, i følge E24, være solgt for 61 millioner kroner - hele 17 millioner over takst.

Eiendomsmegler Nils Henrik Tegneby i Tegne & Grønnerød,som var ansvarlig for salget vil imidlertid ikke røpe hvem som har kjøpt gården.

– Men det har vært bra interesse, sier Tegneby til E24.

Eiendommen er i dag en forsøksgård som har blitt kombinert med gjestegårdsvirksomhet. I forkant av salget har kontrakten for gjestegårdsdrift utløpt, mens det fremdeles skal være kontrakter for forsøksvirksomhet.

– Eiendommen selges fordi det ikke er en naturlig statlig oppgave å drive eller å eie et kurs- og konferansehotell. Det bør også være et mål at landbrukseiendommer eies og driftes av andre enn staten, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding i forbindelse med salget.

Gården ble fredet i 2013.