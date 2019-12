Durek Verrett ber Märtha Louise hjelpe hertuginne Meghan

Det sier Verrett i et intervju med det britiske magasinet Tatler.

Verrett sier han ba Märtha Louise ta kontakt med prins Harry og Meghan «fordi de er søskenbarn», sånn at de kunne ha en familiesammenkomst.

Kong Harald og britiske dronning Elizabeth er tremenninger.

Verrett sier at han skjønner hva hertuginne Meghan går gjennom, og at også han har måttet takle mediepress etter at han og Märtha Louise bekreftet forholdet sitt i mai.

– Jeg har hatt kanskje sju sammenbrudd og lærte raskt, takket være kjæresten min og familien hennes, at dette er et lynkurs, og du må lære hvordan du takler dette, sier han.

Britiske prins Harrys kone Meghan sa i et TV-intervju med ITV i oktober at det har vært et tøft år etter at hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien i mai fjor.

Hun forteller at hennes britiske venner advarte henne mot å gifte seg med prinsen, fordi den britiske tabloidpressen ville kaste seg over henne.

Tabloidene har skrevet spesielt mye om det vanskelige forholdet mellom Meghan og hennes far Thomas Markle.

Prins Harry har saksøkt The Sun og Daily Mirror for å ha krenket privatlivets fred, ved angivelig å ha avlyttet beskjedene på telefonsvareren hans.

