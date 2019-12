Rapport: Norge har verdens tryggeste trafikk

Det er seks ganger større sjanse for å dø i trafikken i Argentina enn i Norge, ifølge en rapport fra OECD, skriver Forbes.

Det er kun fem land i verden hvor det dør under tre personer per 100.000 innbygger. I Norge dør det to personer per 100.000 innbyggere i trafikken, noe som gjør Norge til det landet i verden der det er tryggest å ferdes i trafikken, ifølge rapporten.

Samtidig er Norge blant landene hvor antallet syklister drept i trafikken i den aktuelle tidsperioden, har økt mest. Fra 2010 til 2017 økte antallet fra 5 til 9 syklister.

40 land undersøkt

Videre på lista følger Sverige med 2,5 dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, i Sveits er tallet 2,7, i Storbritannia er tallet 2,8, mens for våre naboer i sør, Danmark, er tallet 3. I Chile (10,4), USA (11,4) og Argentina (12) er derimot situasjonen en helt annen. Tallene er fra 2017.

Over 40 land har blitt undersøkt i OECD-rapporten. Trafikksikkerheten i disse landene er langt bedre enn i lav- og middelinntektsland. Globalt er det i gjennomsnitt 18,3 dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, heter det i rapporten.

Ulik bruk av setebelte

Bilbelte er ifølge Statens vegvesen det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Rapporten fra OECD viser at andre land i Europa er langt flinkere enn nordmenn til å bruke setebelte.

Franskmennene er flinkest i klassen, viser rapporten, som har tatt for seg beltebruk i forsetet. Både Sverige og Danmark, som havner henholdsvis på 6.-plass og 10.-plass, er flinkere enn oss. Norge er nummer 12 på lista. Det er derimot få prosenter som skiller landene. Generelt er beltebruken god, der godt over 90 prosent bruker setebelte i de nevnte landene.

Ved utgangen av oktober hadde 87 personer mistet livet i trafikken i Norge i år, ifølge tall fra Trygg Trafikk som ble publisert i starten av november.

