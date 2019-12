Ny avgift på biodrivstoff blir utsatt

Det er klart etter at de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF i finanskomiteen på Stortinget er blitt enige om å endre forslaget om en ny avgift på biodrivstoff.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen nemlig å innføre veibruksavgift for alt biodrivstoff som selges utover det såkalte omsetningskravet. Dette kravet innebærer at bensinstasjoner fra nyttår må selge 20 prosent biodrivstoff, mot 12 prosent i dag.

Ikke økt pumpepris

I dag er det ikke veibruksavgift på det biodrivstoffet som omsettes utover kravet, men det ville regjeringen altså endre i sitt opprinnelige budsjettforslag.

– Fra 1. juli blir omsetningskravet økt og med veibruksavgift også på det som omsettes over kravet. Og vi forutsetter at dette ikke fører til økte pumpepriser, sier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

– Slik sikrer vi at vi ikke får et dropp i biodrivstoffet, som igjen medfører økte utslipp. Samtidig får aktørene noe lenger tid på å forberede seg på dette, sier han.

Det er foreløpig ikke klart hvor mye omsetningskravet skal økes fra 1. juli.

– Feil retning

Forslaget i 2020-budsjett har møtt omfattende protester, og både LO og NHO har bedt regjeringen snu i saken.

– Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet, blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene, skrev NHO i en pressemelding da budsjettet ble lagt fram.

SV har fryktet at forslaget vil føre til økt bruk av palmeolje i biodrivstoffet.

– Det er høl i huet å ødelegge for bruken av miljøvennlig biodrivstoff og ikke sette en stopper for bruk av biodrivstoff fra regnskogsødeleggende palmeolje, har SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken uttalt tidligere.

Finanskomiteens innstilling avgis kommende tirsdag.

