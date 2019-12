Overføringer via DNB fortsatte etter advarsel

DNB stengte Samherjis kontoer knyttet til en kunde i skatteparadiset Marshalløyene i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon. Advarselen gikk på at eieren av kontoen var ukjent, melder Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at DNB hjalp til med tre nye overføringer etter at advarselen kom. Overføringene skal ha gått fra Island via et selskap på Kypros og videre til Dubai.

Den siste overføringen skal ha skjedd i januar 2019. Pengene gikk til en namibisk tjenestemann som var ansvarlig for å dele ut fiskekvoter i landet.

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld opplyser at banken undersøker saken.

«Dette er en del av undersøkelsene vi gjør internt for å finne ut av fakta og hva vi kan lære av saken for å gjøre det så vanskelig som mulig å misbruke bankens tjenester til kriminalitet», skriver Westerveld i en epost til DN.

Økokrim etterforsker DNB i forbindelse med den islandske hvitvaskings- og korrupsjonssaken som involverer fiskerikonsernet Samherji.

Samherji skal ha brukt DNB til å overføre inntekter fra fiske i Afrika, ifølge dokumenter fra WikiLeaks. Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge islandske medier.

