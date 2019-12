Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft

– Her har Mette-Marit vist dårlig dømmekraft og mangel på årvåkenhet. Det ser absolutt ikke bra ut, sier Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, til NTB.

Dagens Næringsliv skrev mandag at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein ved flere anledninger mellom 2011 og 2013. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en 14 år gammel jente for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger, sier kronprinsessen i en epost til DN.

– Tar seg dårlig ut å henge med seksualforbrytere

Trettebergstuen mener forklaringen om at Mette-Marit ikke har visst om alvorligheten av forbrytelsene Epstein har begått, er underlig.

– Man kan jo undre seg over hva slottet og Mette-Marit har visst og ikke visst. Jeg har vanskelig for å tro at de ikke har fått med seg at Epstein er dømt for alvorlige forbrytelser, sier hun, og fortsetter:

– Medlemmene av kongehuset er forbilder og representerer det norske folk, og det tar seg dårlig ut når de henger med dømte seksualforbrytere, sier hun.

– Metoo har hatt en effekt

Trettebergstuen peker på at kongelige bør være ekstra oppmerksomme på hvem de har med å gjøre.

– En person i Mette-Marits posisjon må vise ekstra årvåkenhet. Det høres underlig ut at hun ikke har visst hva Epstein har gjort, sier stortingsrepresentanten.

– Den økte bevisstheten rundt folks kontakt med Epstein nå, viser at metoo har hatt en effekt. Kampanjen, med medienes hjelp, åpnet øyne som før ikke så, eller valgte å ikke se, sier hun.

Står på at Mette-Marit ikke kjente til omfanget

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe skriver i en epost til NTB at Mette-Marit ikke kjente til hva Epstein hadde blitt dømt for da de møttes.

– I perioden kronprinsessen hadde kontakt med Epstein, var hun ikke kjent med omfanget og karakteren av de kriminelle forholdene han hadde innrømmet og sonet for. Kronprinsessen var selvsagt heller ikke kjent med forbrytelsene som senere er blitt avdekket, skriver hun.

Varpe viser videre til Mette-Marits uttalelser til DN.

– Har de ikke Google på slottet?

Siden DN kom med nyheten mandag, har det kommet mange reaksjoner på at Mette-Marit har pleiet omgang med den overgrepsdømte milliardæren.

– Har de ikke Google på slottet? spør avisas politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere leder av Kringkastingsrådet, mener det er grunn til å tro at Mette-Marit snakker sant når hun sier at hun ikke visste om alvorlighetsgraden av Epsteins kriminelle handlinger.

– Men noen burde ha sørget for at hun visste det hun påstår at hun ikke visste. At de som har som oppgave i å følge med på slikt, ikke klarte å formidle dette til kronprinsessen, er underlig, sier han til VG.

(©NTB)