Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg

– Kronprinsessen har valgt å være åpen om at hun traff ham noen få ganger, og hun sier at hun skulle sjekket bakgrunnen hans nøyere og beklager og er lei seg for at hun ikke gjorde det, sa kronprins Haakon da han møtte pressen i Arendal torsdag.

Han ble stilt flere spørsmål om saken, men ønsket ikke å gi ytterligere kommentarer. Det ble blant annet stilt spørsmål om hvorfor hun ikke var åpen om dette tidligere og om rutinene er endret.

Dagens Næringsliv skrev mandag at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein ved flere anledninger mellom 2011 og 2013. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en 14 år gammel jente for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel.

Pågrepet igjen i sommer

Epstein ble pågrepet igjen i juli, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før denne saken kom opp for retten.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger, sier kronprinsessen i en epost til DN.

En av dem som har stilt seg kritisk til Epstein-møtene, er Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

– Her har Mette-Marit vist dårlig dømmekraft og mangel på årvåkenhet. Det ser absolutt ikke bra ut, sier hun til NTB.

– Ikke kjent med forbrytelsene

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe skriver i en epost til NTB at Mette-Marit ikke kjente til hva Epstein hadde blitt dømt for da de møttes.

– I perioden kronprinsessen hadde kontakt med Epstein, var hun ikke kjent med omfanget og karakteren av de kriminelle forholdene han hadde innrømmet og sonet for. Kronprinsessen var selvsagt heller ikke kjent med forbrytelsene som senere er blitt avdekket.

(©NTB)