Amedia kjøper nordnorsk medieselskap

Nu Publishing er morselskapet til de digitale avisene Bodø Nu, Rana No, Vefsn No og teknologiselskapet Lynx.

– Selskapet har utviklet et konsept som lett lar seg overføre til andre geografier og som har vist at det er mulig å etablere levedyktige og bærekraftige aviser i norske lokalsamfunn, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Amedia har kjøpt selskapet fra sjefredaktør Geir Are Jensen i Bodø Nu og Ståle Pettersen, som er daglig leder og har jobbet for Nu Publishing de siste 10 årene. De to vil fortsette i selskapet også etter salget.

Virksomheten til Nu Publishing omsetter i år for om lag 22 millioner kroner og har 6.600 abonnenter totalt. Den største avisen i Nu Publishing er Bodø Nu som ble startet opp av Jensen i 2002.

