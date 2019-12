EU gir grønt lys – spytter inn 30 milliarder i batteri-satsing

Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Belgia, Sverige og Finland skal til sammen bidra med drøyt 32 milliarder kroner i statsstøtte til konsortiet, som består av 17 europeiske selskap.

Ytterligere 50 milliarder kroner skal etter planen hentes fra private investorer og sikre at Europa blir en spydspiss i utviklingen og produksjonen av elbiler i framtida.

Bilindustrien i Europa sysselsetter over 10 millioner mennesker, og EU – først og fremst Tyskland og Frankrike – er dypt bekymret over at de europeiske produsentene i dag er avhengige av batterier produsert i Kina og andre asiatiske land.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Peter Altmaier kunngjorde storsatsingen i mai.

EUs konkurransetilsyn har imidlertid vurdert lovligheten i den omfattende statlige subsidieringen av prosjektet, og ga først nå grønt lys.

Le Maire opplyste i mai at det i første omgang vil bli åpnet en testfabrikk med rundt 200 ansatte i Frankrike, og at målet deretter er å etablere to produksjonsanlegg med til sammen 1.500 ansatte i Frankrike og Tyskland.