1,25 milliarder kroner deles ut til forskning og innovasjon i næringslivet

Pengene vil gå til et mangfold av prosjekter, deriblant kreftforskning, svømmetrening for sunnere laks og nye metoder for å bevare snøen i alpinanlegg.

Forskningsrådet har mottatt totalt 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Bedriftene som har søkt, driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. I alle utlysningene var bærekraft et viktig element.

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Lerøy Seafood får rundt seks millioner kroner til et prosjekt for å forske på hvordan man kan gjør laksen sunnere ved å sette ut unglaksen i basseng med vannstrøm.

Arctic Coat AS har fått 4,4 millioner kroner for å utvikle et system for å dekke til og bevare produsert og naturlig snø i og utenfor sesongen i alpinanlegg. Dette skal gjøre anleggene bedre rustet mot skiftende vær.

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

