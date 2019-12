Posten Norge selger Bring Frigo

Posten Norge og Nor-log Gruppen har kommet til enighet om at Nor-log Gruppen overtar samtlige aksjer i Bring Frigo AS i Norge. Det er et datterselskap av Posten Norge med 135 ansatte.

«Nor-log Gruppen vil i en overgangsperiode overta hele virksomheten til Bring Frigo AS. Etter overgangsperioden er intensjonen at den internasjonale delen av virksomheten til Bring Frigo AS skal overtas av Bring Frigo AB i Sverige», heter det i børsmeldingen.

Kjøpet må bli godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Kjøpet er planlagt å bli overtatt 1. februar.

Bring Fringo driver med transport- og logistikkløsninger for temperaturkontrollert gods både i inn- og utland. De har fått et negativt resultat de siste tre årene.