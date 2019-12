17 milliardprosjekter er blitt seks ganger dyrere

Seniorforsker Morten Welde ved NTNU sier til kanalen at han frykter politikerne tar stilling til urealistiske prisanslag.

– Det er et demokratisk problem. Stortinget kan ha besluttet videre planlegging på sviktende grunnlag. Vi risikerer å gjennomføre prosjekter som samfunnet i prinsippet taper penger på, sier Welde.

Torsdag skrev NRK at den beregnede kostnaden for dobbeltspor mellom Moss og Halden har økt fra 3 milliarder kroner i 1990 til 54 milliarder. Her har ambisjonene blitt større, kostnadene høyere og kravene til sikring strengere. Dårligere grunnforhold enn antatt gjør prosjektet så dyrt at det er usikkert om det blir bygging.

Samferdselsminister Jon Georg Dale dro i nødbremsen da prisen for byggingen av Østfoldbanen skjøt i været og ba Jernbanedirektoratet om å lete etter billigere måter å bygge jernbanen på. Fredag skulle svaret kommet, men det er nå utsatt til over nyttår.

– Vi kan ikke fortsette en trend der et prosjekt skulle koste 7–8 milliarder og så plutselig koster tett oppunder 30, sier Dale til kanalen.

Han viser til at regjeringen har gjennomført flere nødvendige reformer og trekker særlig fram det statlige aksjeselskapet Nye Veier, som han mener har gjort erfaringer som andre sektorer kan ha nytte av.

