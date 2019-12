Deichman på Hammersborg ble åpnet av kong Haakon for 86 år siden. Mandag 30. desember klokken 19 stenges dørene for godt, og i mars åpner det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, skriver Aftenposten.

Oppryddingen i gamle Deichman startet for fire år siden. Under opprydningen fant ansatte flere sjeldne bøker.

– Vi har blant annet kommet over en serie reiseskildringer på fire bind av kaptein James Cook. Dette var bøker som bare for inntil få år siden var tilgjengelig for vanlig utlån, og som nå viser seg å ha en markedsverdi på 100.000 kroner, sier etatsdirektør Knut Skansen ved Deichman til avisen.

Under oppryddingen kom de også over et britisk bokverk med håndkolorerte flora fra 1700-tallet samt originaltegningene av Eiffeltårnet som Paris kommune i sin tid skal ha gitt i gave til Oslo kommune.

6. januar går det første lasset med bøker til Bjørvika. Gamle Deichman blir lagt ut for salg i løpet av første kvartal 2020.

