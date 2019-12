Vil ha grønt tariffoppgjør

De to fagforbundene med til sammen 160.000 medlemmer i ryggen reagerer på at NHO-direktør Ole Erik Almlid ikke har latt klimaproblemene bli med som et eget tema når nye tariffavtaler skal på forhandlingsbordet til våren, skriver Dagbladet. De viser til en uttalelse fra Almlid der han sier det vil være næringslivet som faktisk gjennomfører klimakutt og ikke bare setter klimamål.

– Hvis norsk næringsliv skal ta oss inn i det grønne skiftet og redde klimaet, slik Almlid sier de skal, så må de ha med fagbevegelsen på laget. Vi er klare og derfor vil vi ha grønne forhandlinger, sier Nito-president Trond Markussen til Dagbladet.

Han støttes av Trine Lise Sundenes i LO-forbundet Handel og Kontor.

I NHO er det arbeidslivsdirektør Nina Melsom som svarer på utspillet fra organisasjonene. Hun mener at det ikke er naturlig at miljø kommer inn som del av tariffavtalen.

– Tariffavtalen regulerer arbeidssituasjonen til den enkelte arbeidstaker, slik som lønn og arbeidsforhold. Det er mange viktige arbeidsforhold som ikke er tariffestet, for eksempel samferdsel og helse, selv om partene er opptatt av det, og hvor vi jobber sammen for å løse det, sier Melsom.

