Europeiske vinnere og tapere i 2019

13 selskaper på Stoxx Europe 600 Index har doblet verdiene sine i løpet av 2019, mens Tullow Oil ble årets verste aksje på den europeiske indeksen, med et verdifall på 64 prosent, ifølge Bloomberg.

Vinnerne

Det selskapet som har steget mest i løpet av året er Altice Europe, som hadde en verdistigning på 238 prosent. Den virkelige oppturen for det Amsterdam-baserte selskapet kom etter at de hevet guidingen for året i august, og det ble rapportert om dobbelt så stor vekst som analytikerne hadde forventet.

Et annet selskap som så verdien stige var HelloFresh. De har hatt en verdistigning på 208 prosent i løpet av året, hvorav mesteparten av veksten har kommet de seneste fem månedene.

Andre selskaper som også har fått en opptur i 2019 er det nederlandske selskapet ASM International som steg 183 prosent, samt det belgiske Galapagos som steg 133 prosent.

Av litt mer kjente selskaper her til lands fikk det tyske netthandelselskapet Zalando en verdistigning på 103 prosent i løpet av året. Mens Ferrari økte verdien sin med 75 prosent etter at de blant annet lanserte en ny modell, Ferrari Roma, og annonserte at de skal begynne et samarbeid med Giorgio Armani.

Taperne

Tullow Oil falt 72 prosent på én dag i desember etter at de advarte mot produksjonsproblemer i Ghana samtidig som konsernsjefen trakk seg. De endte året med en nedgang på 64 prosent.

Nokia har i løpet av året falt 35 prosent. Ifølge Bloomberg er det den største nedturen til det finske selskapet i dette tiåret, og det forventes heller ikke at de vel hente seg inn før i 2021.

Med et verdifall på 30 prosent vil heller ikke Swedbank være fornøyde med året. Den Stockholm-baserte banken er under etterforskning i flere land for hvitvasking av flere milliarder dollar.