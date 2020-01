Politiet iverksetter sikkerhetstiltak i forbindelse med Ari Behns bisettelse

I en mail til NTB opplyser leder for Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, at bisettelsen er et privat arrangement, og at politiet hjelper arrangøren med å legge til rette for at bisettelsen kan gjennomføres på en sikker og verdig måte.

Ari Behn blir bisatt fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokken 13. Bisettelsen vil være åpen for alle. Behn tok sitt eget liv 25. desember.

– Ut fra dem som er til stede vil det iverksettes noen rutinemessige sikkerhetstiltak, sier Fredriksen.

Politiet vil i forbindelse med bisettelsen blant annet gjennomføre noen trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke, opplyser politiet.

Flere kjente personer vil stille opp i begravelsen. Blant annet NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg. Det er fra før kjent at både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil være representert fra regjeringen.

