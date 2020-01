TV3 trekker Ari Behn-serie fra nettet

Da serien skulle vises i 2018, forsøkte Ari Behn å stanse dokumentaren «Ari og halve kongeriket». I den var Behn fulgt i tiden etter skilsmissen fra Märtha Louise i 2016. Like før premieren skrev Dagens Næringsliv om full uenighet mellom tv-selskapet og forfatteren. Ifølge Behns manager Geir Håkonsund hadde det vært en forutsetning at Ari Behn selv skulle få ha siste hånd på regien av serien, skriver Bergens Tidende.

Etter visningen på lineær TV fikk serien mye kritikk, og ble beskyldt for å være for nærgående. Siden visningen i 2018 har serien ligget tilgjengelig ute på nettet. Torsdag, dagen før Ari Behns bisettelse, trakk imidlertid TV 3 dokumentaren tilbake.

– Med respekt for Ari Behns etterlatte har vi besluttet å fjerne «Ari og halve kongeriket» fra våre plattformer inntil videre. Vi ønsker at alle som var glad i Ari skal få tid til å minnes ham slik de selv ønsker og at de som kjente ham best skal få lov til å definere hans ettermæle, skriver pressesjef Fredrik Olimb i Viaplay Norge til BT.

– Serien ble fjernet etter en redaksjonell vurdering. Utover det så har vi ingen flere kommentarer til dette, skriver han videre.

Advokat John Christian Elden var den som ba TV3 om å ta av serien før den ble sendt da Behn ikke ville gå god for den. Kravet ble aldri gjort rettslig. Elden kommenterer at TV-kanalen nå har valgt å fjerne den av hensyn til de etterlatte.

– Det er hyggelig at den respekten kom nå, sier Elden.

