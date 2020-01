Solberg: Vi må gjøre mer enn å granske trygdeskandalen

– Dette er en sak som ikke burde skjedd. Vi skal gjøre det vi kan for å hindre at noe lignende skjer igjen, sa Solberg da hun fredag forklarte seg for Stortingets kontrollkomité i høringen om trygdeskandalen.

Tiltak

Solberg ramset opp en rekke tiltak, som å styrke Nav, Trygderetten og Riksadvokaten, som er igangsatt etter at skandalen eksploderte i slutten av oktober i fjor. Regjeringen har også etablert en særskilt ordning med fri rettshjelp, og en egen nemnd er opprettet for å se på klager på erstatningskrav.

– Med det er nødvendig å gjøre mer enn å granske denne saken. Vi har avdekket sårbarheter i lovgivningen. Derfor har jeg bedt alle statsrådene se på hvordan EØS-reglene er innlemmet i lovgivningen, sa Solberg, som ikke ønsker å kommentere enkeltheter i saken før granskingsutvalget har kommet med sin rapport.

– Vi må se helheten, konstaterte hun.

Minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel som følge av Navs feilpraktisering av EUs trygdeforordning.

– Viktig test

Det viktigste nå er å rydde opp og gjenvinne tilliten, mener statsministeren.

– Saken blir en viktig test på om rettsstaten Norge er i stand til å rydde opp på en god måte, sa hun.

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) viste til at komiteen har bedt om innsyn i en rekke dokumenter som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nektet å utlevere. Hva mener Solberg om det, ville Hansen vite.

– Dette er et viktig og stort spørsmål. Vi følger den praksis som tidligere regjeringer har fulgt. Det har aldri skjedd at Stortinget har fått utlevert interne dokumenter, svarte Solberg.

