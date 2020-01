Grensehandelen kan dobles innen 2030

− Fra 2008 har veksten i grensehandelen vært nesten dobbelt så sterk som veksten i norsk dagligvarehandel. Dette sender norske arbeidsplasser og verdiskapningen rett over grensen. Tall fra SSB viser at en betydelig del av handlekurven i utlandet er fylt med brus, mineralvann, alkohol, snus, tobakk og søtsaker. Hamstring på grensehandel går ut over folkehelsen, opplyser direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare i en pressemelding.

Prisforskjellene pekes på som den viktigste årsaken til grensehandelen. Norske særavgifter kan forklare mellom 28 og 33 prosent av prisforskjellene mellom matvarer i Norge og Sverige, ifølge en analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

− Prisforskjellene er den viktigste årsaken til at nordmenn grensehandler. Vi ser at grensehandelen øker enormt, til tross for at matvareprisene drar ned prisveksten i Norge. Nå må politikerne ta tak i særavgiftene. Grensehandelen, og matprisene, er langt på vei politisk styrt, sier Størksen.

