Fornærmede hevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden

Det framgikk av en chattelogg fra en samtale mellom den fornærmede kvinnen og en venninne, som også har anmeldt den tidigere medielederen hvor voldtekt. De skriver til hverandre at den nå 50 år gamle mannen blir «dark» etter klokka 23, og at de hater den han er etter dette klokkeslettet.

– På dagtid er han veldig god, ordentlig og profesjonell, men på kveldstid blir han den andre. Han som viser fram en mørkere side ved seg selv, og som er ekkel og klåfingret, en som forgriper seg på andre og er grenseoverskridende, sa kvinnen i sin forklaring for retten.

Oslo tingrett behandler den omfattende voldtektssaken mot en 50 år gammel, tidligere medieleder. Han er tiltalt for overgrep mot ni forskjellige kvinner. De aller fleste av dem blir i tiltalen beskrevet som voldtekt av personer som var ute av stand til å motsette seg handlingene, fordi de enten var beruset, sov eller begge deler.

Grillet om flørtende meldinger

I sin utspørring av fornærmede påviste 50-åringens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, at kvinnen også etter den angivelige voldtekten under en festival sommeren 2011 opprettholdt en tidvis tett og flørtende relasjon til tiltalte.

Myhre leste opp en rekke meldinger, hvor fornærmede tar initiativ til kontakt, samt enkelte tilsynelatende invitasjoner til intim kontakt senere denne sommeren.

Kvinnen har bekreftet at hun hadde seksuell kontakt med tiltalte etter forholdet som er beskrevet i tiltalen. Først i 2015 gikk hun til politiet og anmeldte ham for voldtekt. Det ble startskuddet for den omfattende saken som behandles i domstolen nå.

Nekter straffskyld

Da hun startet sin forklaring for retten tirsdag, beskrev hun seg selv om usikker og ensom, og sa hun ikke trodde noen likte henne da hun i 2010 kom i kontakt med tiltalte. De chattet en del på Facebook før han inviterte henne hjem til seg og inn sin sosiale krets, ifølge forklaringen. Han skal også ha skaffet henne flere ubetalte jobber, som hun aksepterte fordi hun ønsket innpass i miljøet der han var en sentral aktør.

– Jeg var desperat etter å få kontakter i en bransje jeg hadde lyst til å jobbe i, sa hun.

50-åringen har så langt ikke forklart seg for retten. Han skal gi sin versjon når fornærmede er ferdig. Tiltalte nekter straffskyld og hevder seg utsatt for en kampanje hvor denne fornærmede er sentral.

Benekter å ha drevet verving

Mye av dokumentasjonen for retten, som opplesing av chatteologer, SMS-utvekslinger og eposter, viser at det var en del kontakt mellom kvinnen som var den første til å anmelde, og andre mulige fornærmede, samt vitner. Kvinnen bekreftet i retten at hun mente det vile være en styrke for saken at flere kom fram og anmeldte, og at de klarte å framskaffe vitner som kunne underbygge påstandene.

Men hun avviste kategorisk at hun har drevet en svertekampanje mot tiltalte, og at dette hadde sitt utspring i at relasjonen dem imellom kjølnet. Hun hadde ikke drevet og vervet andre fornærmede, svarte hun på aktors spørsmål.

– Vi (fornærmede og venninnen, red.anm.) var bestevenner og snakket hele tiden om det som hadde skjedd meg og om andre ting. Det var naturlig for oss å snakke om dette. Det er ikke sånn at vi presset noen til å anmelde, men vi har snakket om at det vil styrke saken hvis vi var flere, sa fornærmede.