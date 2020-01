Staten brukte over 7,8 milliarder på konsulenter i fjor

Vedum mener at mye penger går ut på kort tid, fordi konsulentene som leies inn har høye timelønninger, skriver Nationen.

Konsulenter blir leid inn for ulike formål, som å lage rapporter eller bistå innen kommunikasjon, juss og økonomi. Andre bistår i utviklingen av ny programvare og IKT-løsninger.

Vedum trekker fram at staten brukte 700 millioner kroner på kommunikasjon alene i fjor. Han mener dette er penger som heller kunne blitt brukt til å redusere prisene på flybillettene i kortbanenettet.

Sp-lederen vil stoppe innleie av kommunikasjonsbyråer i staten, dersom han kommer til makten i 2021.

– Pengene går kjempefort. Det må mange vanlige skattebetaler til for å betale for dette. Grunnen til at vi er opptatt av dette er fordi det er dyrt og at blir en bransje som blir større og større og får mer indirekte makt, sier Vedum.

Høyre har tidligere uttalt til Dagbladet at det er nødvendig at statlige etater kan benytte seg av mer midlertidige løsninger.

– Dersom alternativet er å ansatte alle man har midlertidig behov for i faste stillinger, så er det et vanvittig misbruk av både økonomiske og menneskelige ressurser, sier Heidi Nordby Lunde i Høyre til avisen.