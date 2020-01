Turbulens på Europa-børsene

Coronaviruset sendte både asiatiske og europeiske børser kraftig ned på mandag. Børsene i Kina var stengt på grunn av den ukelange nyttårsfeiringen som startet fredag i forrige uke.

Børsindeksene i Frankfurt, London og Paris var alle ned rundt 2,2 prosent mandag ettermiddag. Sektorene som tynget mest var olje, fly og luksus.

Lufthansa-aksjen falt over 4 prosent, EasyJet og IAG var ned rundt 5 prosent, mens Air France – KLM stupte over 6 prosent.

For luksusaksjene, der mange befinner seg på Paris-børsen, var det nok en vond dag på børs. Burberry, Kering, Cie. Financière Richemont og Louis Vuitton falt mellom 3,3 og 4,5 prosent, ifølge CNBC.

Oljeprisene falt kraftig over helgen på frykt for at viruset skal resultere i lavere oljeetterspørsel. I London var Tullow-aksjen ned rundt 5 prosent og BP-aksjen ned 2 prosent. I Paris falt Total rundt 1,5 prosent.

Amerikanske børser lå an til å åpne kraftig ned. I førhandelen var det spesielt cruise- og flyaksjer som lå an til å falle mest.

CHRISTER TEIGEN