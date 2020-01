– Lite overbevisende børsrekyl

Coronaviruset fortsetter å spre seg og krever stadig flere menneskeliv i Kina. På tirsdag var det nok en rød dag på børsene i Asia, men i Europa ble det en dag i pluss. Frankfurt-børsen var opp rundt 0,4 prosent, mens London- og Paris-børsen steg rundt 0,5 prosent.

– Aksjekursene forsøker å stabilisere seg og rekylere opp. Men forsøket er lite overbevisende, sier Adam Crisafulli i Vital Knowledge til CNBC.

Til tross for at virusfrykten avtok i markedene, fortsatte fallet i luksusvareselskapet Burberry på tirsdag i frykt for mindre etterspørsel fra kinesiske forbrukere. Aksjekursen falt rundt 3,5 prosent. På Stockholm-børsen steg Swedbank-kursen over 6 prosent etter å ha rapportert bedre enn ventet resultater for fjerde kvartal.

Før børsåpning i USA var førhandelindeksene opp mellom 0,6 og 0,9 prosent. Beyond Meat-kursen falt i førhandelen etter at J.P. Morgan Chase nedgraderte fra kjøp til hold og kuttet i kursmålet. Selskaper som rapporterte kvartalstall var 3M, Pfizer, United Technologies, Harley-Davidson, Pultegroup og Whirlpool.

CHRISTER TEIGEN