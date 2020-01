Børsoppgang i Europa

For andre dagen på rad ble det oppgang på de europeiske børsene. Oppgangen var dog ikke like sterk som på tirsdag. Selv om coronaviruset fortsetter å spre seg og krever flere menneskeliv, har frykten for at viruset vil ramme verdensøkonomien åpenbart avtatt.

Frankfurt-børsen steg rundt 0,2 prosent, mens Paris-børsen var opp rundt 0,4 prosent. Den paneuropeiske indeksen Stoxx 600 steg rundt 0,4 prosent.

Investorer ble oppmuntret av børsoppgangen i USA kvelden før, også med bedre enn ventet kvartalstall fra Apple etter at USA-børsene stengte. Da børsene i Asia også steg, var det ingen grunn for noen virusfrykt i Europa.

Onsdag kom makrotall i Europa som bekreftet de seneste ukers bedring i den europeiske økonomien. Forbrukertilliten både i Frankrike og i Tyskland viste en oppgang i februar og var også bedre enn ventet.

For Norwegian-aksjonærer var det interessant at Wizzair presenterte kvartalstall og at selskapet nå venter bedre inntjening i år enn for tre måneder siden.

CHRISTER TEIGEN