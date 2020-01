Brekke 28 % avkastning vs Baksaas 600 %

Finansavisen skrev lørdag om Telenor i «Ukens selskap» hvor det kom frem at tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas leverte en gullkantet avkastning på 600 prosent til eierne da han var konsernsjef fra 2002 til 2015. Artikkelen har tittelen «Telenor-festen sluttet da Sigve Brekke ble sjef».

600 % vs. 28 %

Under Baksaas var det en lukrativ tid for telekombransjen. Nå sliter telekomselskaper med konkurranse og prispress - til glede for forbrukerne. Brekke kan dermed se langt etter sin forgjengers gigantiske avkastningsresultater.

Mens Baksaas leverte 600 prosent i avkastning på 13 år, har Brekke levert knappe 28 prosents avkastning på 4,5 år. Det er mildt sagt milevis bak sin forgjenger.

I et intervju med Brekke etter kvartalsfremleggelsen på Telenor, var det en mulighet for Finansavisen å spørre hvilket avkastningsmål han har satt seg.

– Nå har du levert en avkastning på 28 prosent på 4,5 år. Finansavisen slår fast at det er elendig, men vi ser at bransjen er problemet og at Telenor har gjort det bedre enn konkurrentene. Hvis vi ser for oss en tiårs periode, dobbelt så lenge som du har sittet nå, hvilke avkastning håper du å levere?

– For det første syns jeg, når du refererer til de 28 prosentene, så er det da fra høsten 2015 og frem til i dag. Jeg syns ikke det er elendig i det hele tatt.

– Vi gjør det atskillig mye bedre enn alle våre konkurrenter i Europa. Og dette er en sektor som sliter. Og den sliter med å skape lønnsomhet.

– Telenor er faktisk en av de få som får det til. Og så skal jeg gjøre hva jeg kan for å fortsette å levere god avkastning også i årene som kommer, svarer Brekke.