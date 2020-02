Danske Bank kan slippe USA-bot

Aksjekursen i Danske Bank, som har mer enn halvert seg på to år som en følge av hvitvaskingsskandalen, steg rundt 5 prosent på København-børsen på fredag.

Årsaken var, ifølge Reuters, en rapport fra S&P Global Market Intelligence som hevder at en eventuell bot fra amerikanske myndigheter kan bli betydelig lavere enn ventet ettersom Danske Bank ikke har banklisens i USA.

Europeiske børsindekser snudde etterhvert nedover igjen på fredag, til tross for gode kvartalstall og børsoppgang i USA kvelden før. Frykten for coronaviruset kom tilbake til markedene da britene, som forresten offisielt forlater EU fredag kveld, kunne bekrefte at to pasienter har testet positivt på det nye coronaviruset.

London-børsen falt rundt 0,7 prosent på fredag, omtrent dobbelt så mye som de fleste andre børser i Europa. Frankfurt-børsen og Paris-børsen var ned rundt 0,3 prosent.

Makrotall i Europa har generelt overrasket positivt i den seneste tiden. Men på fredag kom det inflasjonstall og BNP-tall for fjerde kvartal i eurosonen som skuffet. Fra tredje til fjerde kvartal i 2019 var BNP-veksten på kun 0,1 prosent.

CHRISTER TEIGEN