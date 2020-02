Helleland vil ikke love lavere ferjetakster

– Det nytter ikke å skyve regningen over på staten. Her har fylkeskommunene et ansvar som de er nødt til å ta, sier Helleland til NTB.

Med seg på reisen til Aukra og Molde i Møre og Romsdal, hvor det har vært protester mot økte ferjepriser, får statsråden samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi skal møte pendlere og barnefamilier som opplever høye ferjekostnader som veldig vanskelig. Og vi skal møte næringslivet, som også har fått økte kostnader, sier Helleland til NTB.

Flere medieoppslag de siste ukene har fortalt at dagpendlere og familier som er avhengige av ferjetilbud, risikerer mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår.

De to statsrådene skal også møte kommune- og fylkestingspolitikere for å drøfte situasjonen.

Kan ikke love priskutt

Men konkrete tiltak eller løfter om kutt i prisene har de ikke med seg, bekrefter Helleland.

– Statsministeren har sagt at dette er et fylkeskommunalt ansvar – har dere nå ombestemt dere?



– Absolutt ikke. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for takstene. Vi skal fra statens side ta ansvar for de nye initiativene som er satt i gang for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Helleland.

Nye lav- og nullutslippsferjer har vært pekt på som én av flere årsaker til de økte prisene folk i Nordland, Møre og Romsdal og Vestland har opplevd. Protestene fikk Nordland til å avblåse prisøkningen.

– Kan dere nå love kutt i ferjeprisene?



– Vi er bekymret for at folk opplever så store økte kostnader. Den situasjonen er vanskelig for folk, sier Helleland.

Penger i revidert?

En rekke politiske partier har engasjert seg i ferjeopprøret. MDG foreslår nå et priskutt på 20 prosent, og at staten kompenserer fylkeskommunene for økte utgifter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever at regjeringen hoster opp penger i revidert nasjonalbudsjett i mai for å senke prisene.

– Takstene må ned, rett og slett, sa Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB torsdag.

Men Helleland kan ikke love at det kommer mer penger til fylkeskommunenes ferjedrift i revidert budsjett.

– Jeg lover ingenting på hvilke løsninger som skal komme. Samferdselsministeren og jeg har en god dialog, og i fellesskap har vi prioritert å reise til Møre og Romsdal.

– Nasjonal makspris for båt- og ferjebilletter, at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling og at man bør vurdere autopass-ordningen har vært lansert som mulige løsninger for å få ned prisene?

– Jeg regner med at dette er aktuelle forslag som vi skal diskutere i detalj, men jeg vil ikke peke på noen ordning nå, sier Helleland.

