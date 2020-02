SEB nedjusterer kursmålet på XXL

SEB nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på XXL til ni fra tidligere 14 kroner, skriver TDN Direkt. Salgsanbefalingen på aksjen opprettholdes.

Meglerhuset tror første kvartal 2020 vil bli enda verre enn fjerde kvartal 2019, og de estimerer en ebitda i fjerde kvartal 2019 på mellom 0-40 millioner kroner. Analytikerne påpeker at Gresvig-konkursen tilsier at januar har vært en krevende måned.

SEB nedjusterer ifølge nyhetsbyrået sine ebit-estimater med 43 prosent for 2019, 35 prosent for 2020 og 40 prosent for 2021 på grunn av fortsatt erosjon i bruttomarginer og negativ operasjonell giring.