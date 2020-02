Virusfrykten kom forsiktig tilbake

Mandag morgen meldte kinesiske myndigheter om 40.171 smittede av det nye coronaviruset og 908 døde på det kinesiske fastlandet. Dette, og virusrelaterte hendelser i andre land, preger markedene igjen etter en uke med lettelser i aksjemarkedene.

Den paneuropeiske aksjeindeksen Stoxx 600 falt rundt 0,3 prosent på mandag. Fallet var mindre enn i Asia på mandag, samt mindre enn børsfallet i USA på fredag – da børsene snudde fra pluss til minus.

Frankfurt-børsen var ned rundt 0,3 prosent, mens London-børsen falt 0,2 prosent og Paris-børsen falt 0,4 prosent. Igjen var det reiselivselskaper som var mest preget av den fornyede virusfrykten.

Den tyske avisen Handelsblatt skrev på søndag at bilprodusenten Daimler planlegger å kutte opptil 15.000 jobber for å kutte kostnader. Tidligere har selskapet varslet om et kutt på 10.000 ansatte, men ifølge avisens ikke-navngitte kilder har selskapet altså en enda større målsetning internt.

På London-børsen steg NMC Health-aksjen rundt 7 prosent etter at selskapet meldte om at to Private Equity-selskaper har tatt kontakt angående et mulig fremtidig oppkjøp.

CHRISTER TEIGEN