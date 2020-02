Kursrally i TUI

På en svært positiv dag på verdens aksjebørser, med mindre frykt for coronaviruset nå som smitteraten avtar, steg det tyske reiselivselskapet TUI kraftig på Frankfurt-børsen.

Aksjekursen var opp rundt 12 prosent etter å ha rapportert tall for sitt regnskapsmessige første kvartal. Med flere Boeing 737 Max-fly på bakken, fortsetter Max-problemene å tynge inntjeningen i selskapet, men tapene blir mindre, ifølge CNBC. I dette kvartalet ble tapet (nettoresultat) på 106 millioner euro.

Investorer likte at selskapet guidet for «høy ensifret» prosentvis inntektvekst i 2020 og TUI guider for et justert EBITDA-resultat i år på mellom 950 millioner euro og 1,05 milliarder euro.

«2020 har startet eksepsjonelt bra med tanke på bestillinger, der Storbritannia har levert dets beste månedlige bestillingsvolum i selskapets historie», heter det i pressemeldingen fra reiselivselskapet.

Frankfurt-børsen var opp rundt 0,9 prosent på tirsdag. London-børsen steg rundt 0,8 prosent, mens Paris-børsen var opp 0,4 prosent.

CHRISTER TEIGEN