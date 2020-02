Bredt børsfall i Europa

Etter flere dager på rad med oppgang og rekordhøye børser i Europa, ble det nedgang på torsdag. På onsdag trodde mange at coronaviruset endelig hadde sluppet taket på finansmarkedene, men så kom frykten tilbake på torsdag. Børsoptimister har de seneste dagene pekt på at smitteraten i Kina har pekt nedover, men på torsdag gjorde smitteraten ifølge Kinas offisielle tall et skikkelig byks. Årsaken var at myndighetene har en ny og bredere metode for å diagnostisere smittede.

Frankfurt-børsen falt 0,5 prosent, mens Paris-børsen var ned 0,8 prosent. London-børsen falt hele 1,5 prosent, og var den svakeste børsen i Europa på torsdag. Den paneuropeiske aksjeindeksen Stoxx600, som noterte seg for rekord på onsdag, var ned nær én prosent.

Blant aksjene som unngikk å falle på torsdag, var Credit Suisse. Banken leverte et kvartalsresultat som var 69 prosent bedre enn i samme kvartal i fjor, og et årsresultat som var det beste på mange år, ifølge Reuters. Dette var også siste kvartal under konsernsjef Tidjane Thiam, som har siste arbeidsdag på fredag. Thiam går av grunnet en overvåkningskandale i banken som involverte han selv.

CHRISTER TEIGEN