Solberg: – Vi må ha svar på bredden av sikkerhetsutfordringer

Etter to dager på sikkerhetskonferansen i den sørtyske byen minner statsministeren på hvor sammensatt sikkerhetsbildet er.

– Det hører du blant annet når Kina bruker 19 av sine 24 minutter på å snakke om pandemi og epidemi og takke for støtten de har fått fra andre land, sier hun.

I en verden med komplekse sikkerhetsutfordringer, sier hun at strategien er å jobbe i multilaterale organisasjoner.

– Vi må sørge for at vi har svar på den store bredden av utfordringer fremover, inkludert klimaforandringene, og arbeide for en verden som håndterer felles utfordringer på en bedre måte, sier statsministeren.

Samtidig som hun påpeker at det er behov for å se ut over det militære, mister hun ikke det aspektet av syne.

– Der gjelder det å sørge for at vi har en god allianse i Nato, at Nato fungerer godt, og at vi har gode bilaterale avtaler med de landene som er aller viktigst for oss.