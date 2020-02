Stoltenberg: – Uforutsigbarhet er den største trusselen

I MÜNCHEN: Erna Solberg tilbrakte fredag og lørdag på sikkerhetskonferansen i München, der hun også deltok i et panel på konferansens første dag. Foto: NTB Scanpix

Etter to dager på sikkerhetskonferansen i sørtyske München minner statsministeren på at sikkerhetsutfordringene dreier seg om mye mer enn militære spørsmål.

– Det hører du blant annet når Kina bruker 19 av sine 24 minutter på å snakke om pandemi og epidemi og takke for støtten de har fått fra andre land, sier hun. I en verden med komplekse sikkerhetsutfordringer, sier hun at strategien er å jobbe i multilaterale organisasjoner.

– Vi må sørge for at vi har svar på den store bredden av utfordringer fremover, inkludert klimaforandringene, og arbeide for en verden som håndterer felles utfordringer på en bedre måte, sier statsministeren.

Samtidig som hun påpeker at det er behov for å se ut over det militære, mister hun ikke det aspektet av syne.

– Der gjelder det å sørge for at vi har en god allianse i Nato, at Nato fungerer godt, og at vi har gode bilaterale avtaler med de landene som er aller viktigst for oss.

Uforutsigbarhet

Nato-sjef Jens Stoltenberg har også tilbrakt de siste dagene i München. I likhet med Solberg kommer også han inn på kompleksiteten i sikkerhetsbildet når han møter norsk presse. På spørsmål fra TV 2 om hva som er den største trusselen mot Vesten, vil han ikke komme med noen rangert liste.

– Det farligste vi står overfor i dag, er at det er så uforutsigbart og at det er så mange trusler som virker samtidig, mener generalsekretæren, som sier vi må være forberedt på det usikre.

Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: NTB Scanpix

Han trekker fram Russlands annektering av Krim som en viktig hendelse som få om noen hadde klart å forutsi. I München møtte Stoltenberg både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Han beskriver møtene som nyttige.

– Overfor Zelenskyj understreket jeg at Nato er der for å støtte dem, både politisk og praktisk. Det er viktig, fordi Ukraina er i krig. Nesten daglig er det angrep og falne. Dette er i Europa, i vårt naboskap, og det som skjer der er uakseptabelt, understreker Stoltenberg.

– Det viktigste er å forsøke å få til en politisk løsning. Det har vært noen fremskritt med utveksling av fanger og opprettelse av soner der styrkene på begge sider trekker unna hverandre. Det har bidratt med litt mer optimisme med tanke på å få til en fredelig løsning, forteller han.

Sterk i troen

Han legger ikke skjul på at han og Lavrov er uenige om mye, ikke bare når det kommer til Ukraina. Men selv om forholdet til Russland er vanskelig, har Stoltenberg «usvikelig tro på dialog».

– Grunnleggende sett tror jeg det er viktig å snakke med russerne for å få et bedre forhold. Men selv om man ikke tror det er mulig, må man snakke sammen for å håndtere det dårlige forholdet.

Stoltenberg minner om at Norge snakket med Sovjetunionen selv da den kalde krigen var på det kaldeste og klarte å få på plass delelinjer, fiskeriavtaler og miljøvernavtaler.

– Så jeg fortsetter å tro på dialog med Russland. Vårt mål er jo ikke å vinne en krig, men å hindre krig og konflikt. Det er det Nato er til for.