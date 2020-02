Restauranten Omakase i Oslo får stjerne i Michelin-guiden

Stjernedrysset nådde både Oslo, Trondheim og Stavanger.

På forhånd var det imidlertid knyttet ekstra spenning til om Bergen ville få sin første Michelin-restaurant. Det fikk den.

– Det var på tide, sa kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen fra Bare Restaurant fra scenen da han mottok utmerkelsen. Han benyttet sjansen til å skryte av lokale råvarer.

– Vi elsker vestkysten i Norge, sa han.

Restauranten ligger i Bergens børsbygning.

Undervannsrestaurant nådde opp

Under i Lindesnes ble også hedret med en Michelin-stjerne, under ett år etter at den åpnet som Europas første undervannsrestaurant.

Oslo, som fra før har tre én-stjerners restauranter, fikk enda en på laget: Omakase. Sushirestauranten der Vladimir Pak svinger kniven var noe av en overraskelse, da navnet ikke var å finne blant de forhåndsomtalte favorittene.

Det var imidlertid Speilsalen ved Britannia hotell i Trondheim, og spådommen slo til.

– En drøm har gått i oppfyllelse, sier kokken Christopher Davidsen, som tidligere har vunnet sølv i kokkekonkurranse Bocuse d'Or.

Han er fornøyd med å ha hentet hjem en Michelin-stjerne, under ett år etter at restauranten åpnet.

Trondheim hadde sitt gjennombrudd i denne sammenhengen i fjor, da Fagn og Credo skaffet byen de to første utmerkelsene fra Michelin.

Tostjerners jubel i Stavanger

I Stavanger var det også grunn til å juble. Der klatret nemlig restauranten Renaa fra én til to stjerner.

Norges eneste trestjernersrestaurant Maaemo er ikke med i årets nordiske guide. Det skyldes at restauranten stengte i desember for å flytte. Den åpner igjen i nye lokaler 24. februar.

Internasjonal direktør for Michelin-stjernene Gwendal Poullenc kunne mandag fortelle at deres inspektører alt har sikret seg bordreservasjon i den nye restauranten, men ville ikke avsløre når de kommer.