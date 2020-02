HSBC fikk bank på børsen

Virusfrykten kom tilbake til aksjemarkedene på tirsdag. Kinesiske myndigheters siste oppdatering lyder 72.436 smittede og 1.868 døde. For aksjemarkedet ble det mer «virkelig» da Apple på mandag kveld kom med et resultatvarsel som en følge av virusets ringvirkninger.

Frankfurt-børsen var ned rundt 0,7 prosent på torsdag, mens Paris-børsen falt rundt 0,5 prosent. I London var børsen ned rundt 0,9 prosent.

Europas største bank, HSBC, falt rundt 5 prosent etter å ha presentert tallene for fjerde kvartal og helåret 2019. Ifølge CNBC rapporterte banken om et fall i inntjeningen på 33 prosent til 13,4 milliarder euro i 2019 sammenlignet med 2018. Hovedårsaken var en gigantisk nedskrivning på 7,3 milliarder euro. HSBC, som er blant verdens aller største banker, rapporterte om et tap for den europeiske virksomheten.

Bankens toppsjef, Noel Quinn, uttalte i pressemeldingen at coronaviruset rammer banken i Kina og Hongkong og at det er mulig at utlånstapene blir større i den regionen fremover.

For å kutte kostnader skal banken redusere antallet ansatte de neste tre årene fra 235.000 til 200.000.

