Unicef om barns framtidssjanser: Norge på topp og bunn

Unicef, Verdens helseorganisasjon (WHO) og The Lancet har satt ned en kommisjon på 40 eksperter på barn og unges helse, som sammen står bak rapporten «A Future for the World’s Children?».

Her rangeres 180 land etter hvilke muligheter barn har i framtiden, alt fra barns overlevelse, trivsel, helse, utdanning og ernæring, til bærekraft, rettferdighet og inntektsgap.

– Det er på tide å tenke nytt om barns helse, en ny tidsalder der enhver regjering sørger for at barns ve og vel kommer foran alt annet, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Om barns helse globalt, påpeker hun at til tross for enorm bedring de siste 20 årene, har utviklingen stagnert, og den kan i verste fall reverseres.

– Klimaendringer, skadelig markedsføring og overvekt er noen av de nyere og største truslene mot barna våre, trusler som kun få generasjoner tilbake var utenkelige, sier Viken.

Norsk sprik

Sett under ett klarer ingen land i verden alt: å beskytte barns helse, miljø og fremtid tilstrekkelig, ifølge rapporten. Norge topper listen over barns sjanse til god helse, foran Sør-Korea og Nederland.

Danmark er på 6. plass og Sverige på 13. plass.

Når det gjelder Norges evne til å beskytte barns rett til et godt klima i fremtiden, havner Norge nærmest på bunn. 156.-plass på listen, med Nederland som 160 og Sør-Korea på 166.-plass.

Norge slipper ut 212 prosent mer CO2 per innbygger enn målet satt for 2030. Danmark ligger på 135. plass, med 122 prosent mer CO2-utslipp per innbygger enn målet er for 2030, mens Sverige er på 116. plass, 55 prosent over utslippsmålet sitt.

Overvektsbølgen

Rapporten trekker også fram kosthold hos barn som en trussel mot barns helse nå, der den ekstreme markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og eksponeringen av slik reklame kobles til den enorme økningen i overvektige barn verden over.

På verdensbasis var det i 2016 elleve ganger flere overvektige barn sammenlignet med 1975 – fra 11 millioner til 124 millioner.

En Unicef-rapporten om barns feilernæring fra i fjor plasserte Norge blant landene som har sett en økende trend blant overvektige barn.

