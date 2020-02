Puma rammes av coronaviruset

På en god dag for verdens aksjeinvestorer, var den tyske sportsklær-produsenten Puma blant aksjene som steg mest. Aksjekursen var opp rundt 8 prosent etter å ha levert et driftsresultat på 55 millioner euro og inntekter på 1,48 milliarder euro i fjerde kvartal.

Puma sier at selskapet vil bli rammet av coronaviruset i årets første kvartal. For det første vil det bli rammet av nedstengte fabrikker i Kina som lager Puma-klær. For det andre vil det bli rammet av færre kinesiske turister og nedgang i turisme generelt i hele Asia. Ifølge CNBC kommer en tredjedel av Pumas inntekter fra Asia.

Europas største mobiloperatør, Deutsche Telekom, var også blant aksjene som steg på Frankfurt-børsen på onsdag, etter å ha presentert kvartalstall. Aksjekursen var opp rundt 3 prosent.

Frankfurt-børsen steg rundt 0,6 prosent, mens Paris-børsen var opp rundt 0,7 prosent. På London-børsen var oppgangen på hele 0,9 prosent. Den paneuropeiske Stoxx600-indeksen klatret til ny rekord.

CHRISTER TEIGEN