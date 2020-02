– Saken anses som ferdig etterforsket, og vi har avgitt innstilling til påtalevedtak, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla til Dagbladet.

Spesialenheten startet etterforskningen i november etter at VG avslørte at Sjøvold i flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten at de var registrert på ham.

Sjøvold fikk våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.