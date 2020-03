Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

Det ble født 600 færre barn i 2019 enn året før. I 2018 ble det født 55.100 barn her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det samlede fruktbarhetstallet for norske kvinner falt fra 1,56 til 1,53 barn per kvinne fra 2018 til 2019. Det innebærer at vi for tredje år på rad registrerer rekordlav fruktbarhet i Norge.

Til sammenligning ble det født 1,98 barn per kvinne for ti år siden.

Fruktbarhet faller for innvandrerkvinner

Samtidig faller fruktbarheten til innvandrerkvinner i takt med resten av befolkningen.

Det ble født 1,77 barn per innvandrerkvinne i 2019. Året før var fruktbarhetstallet på 1,87 barn per kvinne. Dette er det laveste som er målt blant denne gruppen i Norge.

Til sammnlignning ble det født 2,26 barn per innvandrerkvinne i 2009.

Stadig eldre førstegangsfødende



Fruktbarheten var høyest i Sogn og Fjordane, hvor det ble født 1,70 barn per kvinne. Fruktbarheten var samtidig lavest i Oslo, hvor det ble født 1,34 barn per kvinne i fjor.

Fruktbarheten gikk ned i alle fylker i 2019, untatt Østfold, Vest-Agder og Finnmark.

Førstegangsfødende mødre var i snitt 29,8 år gamle, mens tallet for førstegangsfedre var 32 år.

