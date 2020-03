– Opptil 70 prosent av befolkningen vil trolig bli smittet med coronaviruset, som nå sprer seg rundt om i verden, sa den tyske forbundskansleren Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin på onsdag, ifølge Reuters.

Hun mener fokuset nå er å hindre spredning og ikke overbelaste helsesystemet. Merkels pressekonferanse om coronaviruset kom etter at avisen Bild hadde kritisert henne for å være lite synlig i denne krisen. Tyskland hadde pr. onsdag 1.622 smittetilfeller og tre mennesker er døde.

Frankfurt-børsen var kraftig opp ved åpningen, men falt tilbake i løpet av dagen. Onsdag ettermiddag var de store europeiske børsene lite endret.

Sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken advarer om at Europa risikerer en 2008-lignende krise, skrev Bloomberg, gjengitt av TDN Direkt.

Ifølge Lagarde er det behov for umiddelbare tiltak. Hun sa at ESB ser på alle verktøy før rentemøtet torsdag, spesielt alternativ for «superbillig» finansiering og forsikring om å unngå likviditet- og kredittskvis.

Amerikanske førhandelindekser indikerer et børsfall i USA på nær 3 prosent.