Få stengte kinoer – mange med begrensninger

Kun fem av landets kinoer har stengt dørene helt, og disse skal være mindre kinoer og militærkinoer, skriver bransjeorganisasjonen Film & Kino på sine nettsider. Alvdal og Vennesla er de to siste i rekken.

Imidlertid har en rekke kinoer innført restriksjoner. Nordisk Film Kino følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og begrenser publikumstallet på visninger til under 500. Kjeden driver 21 kinoer over hele landet. Også Trondheim Kino og Lørenskog kino melder at de begrenser kapasiteten, og selger unummererte billetter så publikum kan spre seg.

Andre deler av kulturlivet merker også konsekvensene av koronaviruset. Trøndelag Teater avlyser alle forestillinger fram til 16. mars, Den Nationale Scene (DNS) i Bergen avlyser fram til 21. mars, Rogaland Teater fram til 22. mars. Det Norske Teatret i Oslo avlyser helt fram til 25. mars. Nationaltheatret avlyser også alt fram til og med søndag i første omgang.

