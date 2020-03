Air France-KLM, Lufthansa, TUI og British Airways-eieren IAG falt mellom 10 og 14 prosent på torsdag etter at USA har suspendert alle flyreiser i én måned som et tiltak mot coronaviruset.

Disse selskapene er hittil i år blitt mellom 45 og 60 prosent mindre verdt – et fall som er på linje med de amerikanske cruiseaksjene.

Det var nesten like ille for resten av aksjemarkedet. Det nok et historisk børsfall på torsdag – en dag som var på linje med mandagen. Det prosentvise børsfallet i løpet av disse to dagene er de største siden finanskrisen. Frankfurt-børsen falt rundt 7,4 prosent, mens Paris-børsen var ned 8,1 prosent.

Det hjalp altså ikke mye at Tyskland er klare til å droppe balansert budsjett og begynne med ekspansiv finanspolitikk. Det hjalp heller ikke at den Europeiske sentralbanken vil øke kjøp av verdipapirer med 120 milliarder euro i år, i tillegg til de 20 milliardene i månedene de allerede bruker på dette.