Aker Solutions og Kværner sender hjem flere hundre utenlandske arbeidere

– Det vil ikke være forsvarlig å huse mange hundre personer i hjemmekarantene i brakker over lang tid, og vi mener derfor at det er bedre for alle parter at de reiser hjem i stedet, sier pressekontakt Cathrine Gjertsen i Aker Solutions til Stavanger Aftenblad.

Arbeidstakerne er fra land utenfor Norden og jobber for bemanningsbyråer på verftene i Egersund og Sandnessjøen. Byråene har fått beskjed om å iverksette hjemreise. Gjertsen sier at alle som reiser, er friske.

Dersom noen har symptomer, vil de bli fulgt opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier hun.

Kværner 1.200 arbeidere ut av landet med chartrede fly fredag, ifølge Sunnhordland og Sysla.

Totalt er det snakk om 1.100 arbeidere fra Kværner Stord og 120 arbeidere fra Kværner Verdal.

