I hjemmekarantene? Dette kan du gjøre

Det bekreftet direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse fredag. Men forutsetningen er altså at man unngår nærkontakt med andre mennesker.

Etter at regjeringen torsdag skjerpet tiltakene for å bekjempe koronaviruset, har flere tusen nye nordmenn blitt satt i hjemmekarantene, deriblant alle som har vært i utlandet utenfor Norden etter 27. februar.

Men det har oppstått forvirring om hva reglene egentlig innebærer.

– Hverdagsreglene er at man skal holde seg mest mulig for seg selv. Man skal ikke gå på jobb eller skole. Man skal unngå reiser og ikke ta offentlig transport, man skal unngå andre steder hvor man lett kommer nær andre, og man skal holde minst én meters avstand, sier Stoltenberg.

Butikktur er lov

Folkehelseinstituttet skiller mellom hjemmekarantene og hjemmeisolat.

Isolat gjelder folk som er hjemme på grunn av mistenkt eller bekreftet smitte av covid-19-viruset. Isolat innebærer blant annet at man ikke kan gå ut.

Karantene gjelder for dem som ikke har symptomer på covid-19, men som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 14 dager.

– Det er ikke gitt et spesifikt råd om å ikke gå i butikken. Jeg vil anta at siden det er så mange som er i hjemmekarantene, så er det butikker som legger opp til systemer som gjør det mulig å gå i butikken uten å ha kontakt med andre, sier Stoltenberg.

– Hold avstand!

Hun slår også fast at det er lov å kjøre bil:

– Men man må sørge for at det ikke sitter andre i bilen, eller at det er så store biler at det er lang avstand til andre. Fordi når man er inne over tid, bør man ha enda mer avstand enn en meter.

Reglene åpner også for at man kan gå en tur med en venn – så lenge man holder avstand til hverandre og andre.

– Når man går tur er det også viktig at man holder den avstanden, men da vil det sannsynligvis være lettere å ha mer avstand, sier Stoltenberg.

Hensikten bak

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er viktig at folk forstår poenget bak dugnaden mot viruset.

– Det er å redusere risikoen for å overføre smitte fra ett menneske til et annet. Da er det viktig å unngå kontakt med hverandre, sier han.

– Hver gang man tar på andre, utsetter man seg for risiko for å bli smittet. Det er viktig at alle skjønner poenget.

Ungdom som gjerne vil treffes og feste i helgen, får klar beskjed av helsedirektøren:

– Det er ikke tilrådelig, sier han.

Brudd kan være straffbart

Og karantenereglene er til for å følges:

– Når vi har fattet et karantenevedtak, så kan det være straffbart å gå på jobb. Vi ber innstendig om at karantenereglene følges. Det er vedtak etter smittevernloven, sier helsedirektøren.

Det har kommet meldinger om turister og andre som gir blanke i karantenen. I de tilfellene henviser Helsedirektoratet til lokale myndigheter.

– Gitt at man får slik informasjon, så er det opp til lokale myndigheter å undersøke om det er riktig og eventuelt treffe et vedtak om at de skal i karantene, sier Guldvog.