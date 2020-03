Alarmtilstand i Spania for å bremse viruset

Sánchez gjør det klart at myndighetene vil mobilisere alle ressurser, inkludert de militære for å forsøke å bremse utbruddet.

Alarmtilstand på spansk innebærer høy beredskap og gir myndigheten mulighet for å begrense bevegelsesfriheten, konfiskere varer og ta kontroll over industrier og andre fasiliteter, inkludert private sykehus.

Beslutningen kan være første skritt i retning av en like omfattende nedstengning som Italia.

– Dette er en krise som berører alles liv og helse. Regjeringen skal beskytte alle borgere, understreket Sánchez.

Sánchez la til at det ikke er umulig at det kan være 10.000 smittetilfeller allerede neste uke. Hittil er det registrert over 4.000 tilfeller og 120 dødsfall.

Spania har allerede isolert fire kommuner i Catalonia fra resten av landet i to uker. Over 70.000 innbyggere i de fire småbyene litt nord for Barcelona har forbud mot å forlate områdene.