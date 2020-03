To statssekretærer har fått påvist coronavirus

Det dreier seg om Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor og Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor overfor NTB tirsdag kveld.

– Begge er hjemme og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder for dem som er bekreftet smittet av viruset og skal være i såkalt hjemmeisolasjon. Isolasjonen varer til legen sier at de er smittefrie, normalt 7 dager etter at de er friske, skriver Hjukse i en epost.

Lederen for Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H), er i karantene for coronaviruset.

Over 1.000 personer i politiet, medregnet sivilt ansatte, er i karantene. Politidirektoratet ønsker at politiet skal testes jevnlig.

Den siste tiden har flere grep blitt iverksatt fra regjeringens side.

Politiet har bedt Forsvaret om hjelp til å kontrollere grensene, ifølge Aftenposten.

– Det vil bli innført strengere grensekontroll, og Forsvaret vil støtte gjennomføringen av dette. Det vil bli iverksatt så snart det lar seg gjennomføre, sier kommandersersjant Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til avisa.

(©NTB)