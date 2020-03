Beerenberg permitterer 900 ansatte

– Fallet i aktiviteten, som kommer som følge av tiltakene som er innført for å begrense virusutbruddet, fører til at vi dessverre er nødt til å permittere 900 personer, sier kommunikasjonsdirektør Ole Klemsdal i Beerenberg til Bergens Tidende.

Permitteringene rammer alle deler av selskapet, og vil ramme ansatte i hele landet, ettersom mye av selskapets virksomhet foregår ute på norsk sokkel og på forskjellige landanlegg.

– Vi forholder oss til situasjonen slik den utvikler seg. Samtidig håper vi selvfølgelig at vi kan gå tilbake til normal drift så raskt som mulig, sier Klemsdal.

Den siste tiden har permitteringene strømmet på både i oljebransjen og andre bransjer.

I helgen kom det fram at Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6.000 ansatte i Norge. Torsdag i forrige uke ble det klart at Equinor har redusert aktiviteten på norsk sokkel, og tirsdag kom nyheten om at selskapet har opprettet krisestab for å håndtere utbruddet.

